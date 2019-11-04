夜市UPDATES：美股三大指數續破頂　港夜期高水

中美貿談再次提振市場，加上聯儲官員「放鴿」，美股三大指數齊破頂。道指高見27,517點，目前報27,490點，升142點或0.52%；標指報3,081點，升14點或0.47%；納指報8,439點，升53點或0.63%。港股期指夜市報27,619點，升12點，高水72點。

外國傳媒報道，美國商務部長羅斯對中美11月達成第一階段貿易協議表示樂觀，並稱美國公司「很快」就會拿到向華為出售零組件的許可證。

上周強勁的非農就業數據同時提振了市場的風險偏好。摩根大通全球及歐洲股市策略主管Mislav Matejka表示，市場仍然信心滿滿，預計在美國股市再次遭受經濟衰退打擊之前，股市還將再創歷史新高。他補充，從歷史上來看，經濟衰退平均發生在失業率見底後的一年。

另外，立場一向「偏鴿」的美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，聯儲局在通脹升溫前，都不應上調利率。他同時表示，不期望會再減息，希望利率在現水平，耐心等待至出現更強勁的薪金增長信號，以及貿易戰和英國脫歐等不明朗因素消散。

美企季績方面，目前已公布的公司業績大多遠超預期，這使市場樂觀情緒有了依據。迄今為止已有356家標指成分股公司公布了第三財季財報，其中75.8%的超出預期。

歐股尾市續揚，英股升1.12%；德股升1.49%；法股升1.14%。

【22:32】憧憬中美簽署首階段貿易協議取得進展，美股周一進一步做好，道指高開150點，創新高報27,497點。標指及納指續破頂，標指報3,066點，升29點；納指報8,444點，升57點。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡，上季經營溢利創新高，B股股價早段漲0.91%，報217.8美元。

全球最大快餐連鎖集團麥當勞行政總裁伊斯特布魯克，因違規與下屬拍拖而被炒，麥當勞股價受壓，挫1.4%，至193.94美元。

另外，運動用品公司Under Armour（UA）周日披露，美國證交會及司法部正調查公司的會計手法及相關披露。另該公司第3季每股盈利23美仙，好過預期的18美仙，但全年收入增長預測只有2%，少過公司原本估計的3至4%，以及市場預期的增長3.1%。Under Armour股價周一早段急挫15.47%，低見17.84美元。

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