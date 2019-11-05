東方日報B2：外匯基金上季少賺55%　投資港股蝕123億

香港金融管理局總裁余偉文交出上任後首份外匯基金成績表，今年第三季投資收入按季減少55%，至202億元，其中外匯估值及香港股票投資均錄「損手」，但首三季仍累賺近2,000億元。分析認為，季度表現「交足貨」，隨着多個國際不確定事件延後至明年首季才有定論，預期第四季成績不會太差。

外匯基金的債券類投資表現，在第三季有299億元收益，而其他股票收益亦有46億元，兩者合共賺345億元。

不過，非港元資產外匯估值及香港股票投資於上季錄得虧損，分別蝕20億元及123億元，香港股票更是連續兩季「見紅」，令整體季度收益為今年以來最差。在過去六個季度，有五個季度的港股投資均錄虧損。

外匯基金第三季投資收入按年增1.1倍。若以今年首九個月計，外匯基金錄得1,986億元收入，較去年同期的445億元，多賺3.46倍。值得留意的是，外匯基金的首要作用是維持港元匯率穩定，其表現亦直接影響庫房收入，在第三季，金管局需支付予財政儲備的款項為73億元。

外匯基金上季收益主要來自債券項目，余偉文解釋，受惠季內美元債券孳息率下跌，令債券價格上升，而中美貿易會談成果、美國聯儲局利息方向、英國脫歐等因素均左右投資表現，坦言第四季投資收益存在不確定性及難以預測。

至於今季可否再靠債券收益「食胡」，他指目前十年期美國債券孳息率約1.7至1.8厘，處於較低水平，債價能否持續向上，需視乎美國聯儲局利率政策及整體市場風險胃納。

他並指長期增長組合仍有投資空間，除私募基金及房地產項目，該局近年增加基建投資項目，帶來較穩定的現金流。

金管局副總裁李達志解釋，中美貿易形勢多變，刺激資金湧入美元債券，不過，港股第三季下跌8.6%，拖累港股投資錄得虧損，而外匯投資見紅則由於美元表現強勢。

事實上，今年首季外匯基金投資收入創紀錄新高，但隨着市況逆轉、美元趨強，不利外匯基金的非美元及港元資產。觀乎首三季表現，各投資類別均有進帳，僅外匯估值錄虧損55億元。

星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪表示，外匯基金上季投資表現與環球基金表現相若，形容成績「合格」，英國脫歐等不確定因素延至明年才會變得明朗，相信美匯指數會回落，將有利外匯市場。

晉裕環球資產管理投資分析師黃子燊認為，目前投資環境難以捕捉，以大型基金經理的角色而言，外匯基金是次成績表不俗，當中的債券佔比明顯較高，資產配置「放啱位」，更可受惠美國進入減息周期帶來的債券收益，從管理外匯儲備角度，做法保守之餘亦可帶來資本增值。

展望第四季，他指美股屢創新高，港股亦見反彈，預期股票投資回報不會太差，整體季度表現有望繼續錄得正回報。

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