林嘉麒　大市短線挑戰二萬八關

引頸以待的27,000終於成功突破，同時牛熊線終於升穿，是投資者一直以來的目標。初步目標見了，以現時的投資環境能否再上一層樓呢﹖相信很多投資者信心未會太大。

上周四於專欄時，重申了27,000的重要性，年內此水平上下波幅可高達3,000多點，恒指周一(4日)最高見過27,502點，自上周五收於27,000點以上水平後，短短兩日內就升500點。其實，500點對於恒指的27,000點的基數比不足百分之二。但是，過去兩星期恒指在300點上落市的區間下，500點算是明顯突破。更何況，投資者一直睇淡港股表現。港股面對社會事件影響，經濟在技術性衰退中，估值自然落後於市場，而事實上港股每日大市成交處於偏低水平，反映資金對港股興趣不大。

過去兩星期，筆者在專欄不斷提及未平倉合約總數及未平倉淨數的變化，得出的結果是大戶部署是超短線。每逢到達27,000就減少合約，部分平倉離場。不過，周五恒指升穿27,000點收市，卻未見大戶有所動作。意味着未有進一步減持，但同時未有進一步開倉，好淡兩閒。

因此，周一恒指的走強，似乎不是大戶意料之內的事，大戶只是不敢開淡倉。既然如此，在美股及A股氣氛利好之下，人民幣又再走強，短期大戶應該以平好倉為主，同時未會加大淡倉，短線走勢還有力再挑戰高位，可先以7月橫行底部的阻力，即28,000作為目標。

港交所上周持續向上挑戰，近日更重上250天線，不過股價未曾突破9月時的高位，較落後於恒指。港交所明天將公布季績，在市場較低的預期下，估計能夠跑贏預期的機會較高，是恒指近日的動力所作。另一方面，騰訊就是最落後，就算連升兩日，重上10天以上水平，卻仍然受制於8月以來的旗型阻力，周一大市升至近期高位，騰訊依然未算發力。短期可多關注兩股表現。

板塊方面，內地股市回升，人民幣預期走強下，內房股可多留意。再者，大行睇好內房10月銷情，況且整個板塊估值合理，或是短期資金追逐的目標。當然，5G設備股已開始發力，短線仍有不俗水位，亦可作部署。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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