古勝　H股全流通考驗承接力

港股升唔停，恒指昨日重上250日線後，未見太大回吐壓力，並以全日高位27,547點收市，升446點，成交888億元，幾好意頭！國企指數亦同樣突破250日線，乃7月底以來首見，短線若能站穩其上，更不要小覷後市的反攻動力。

消息面方面，有報道引述中證監官員指，會盡早發布H股全流通工作指引，並進一步修訂QFII及RQFII制度，以拓展境外機構投資者進入交易所債市投資渠道，並研究擴大期貨特定範圍，預計部分措施可於年底前落實。如是者，看來年底前中資概念有望開個歡樂派對！

其實，H股全流通經已搞咗一段時間，主要是目前在港上市的H股，有分內資股及外資股，內資股只可由內地投資者或合資格國外投資者等持有，而不能在港流通買賣。若然H股落實全流通，變相令中資股流通市值大幅度擴容，要成功造就呢個場面，相信必須要在此前大炒特炒一轉，激活中資股氣氛，否則以目前經濟景氣度，只怕事倍功半，更會反過來考驗市場承接力，引發震盪。

此外，有指美國政府快將給予華為貿易禁令豁免，到底獲豁免的供貨是否核心產品，不得而知，但似乎中美貿易關係氣氛趨改善，這顯然亦對目前中、港、美的資本市場氣氛起到支持作用。事實上，年底前，美國總統特朗普需要一個良好的經濟環境，讓美國人安渡感恩節同聖誕新年，以圖順利避過彈劾，繼續為明年的大選努力拉票；而中國面對經濟一季比一季差，年底前亦須要一個良好的投資氣氛，支持消費信心和協助企業過年關。故客觀而言，中、美都有實際需要維持投資市場好景。看官順勢而為，年底前押注股市繼續向上，現水平應該尚有贏面。

東方產經專欄作者 古勝

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