歐宸銘　消費撐市　美離衰退尚遠

市場對美國經濟衰退眾說紛紜，但以經濟數據來看，美國距離衰退仍存在一段距離。美國第3季GDP年度化環比增長1.9%，較第2季之2.0%有所放緩，但華府以不同的財政方案包括加強個人消費或減企業稅等刺激經濟，GDP仍較市場預期之1.6%增速高。

另一方面，上周五公布的非農數據更為市場打了一口強心針，美國勞工部公布，10月非農新增職位12.8萬個，超出市場預期的增加8.9萬個。期內製造業職位減少3.6萬個，減幅較預期小。受到消息提振，美股三大指數再創新高。

目前中美貿易談判進展時好時壞，我們認為美國第三季GDP經已將貿易關稅的利淡因素包括壓抑企業投資意欲和增加企業成本的影響納入到計算當中。反觀，強勁的個人消費支持經濟擴張，導致整體數據放緩的程度大大減少。除此之外，美聯儲本年作出第3次減息，一來有助刺激經濟消費，二來更作為預防作用，以免經濟有硬着陸的情況出現。

然而港股的偶然反彈，港股升市的持久力以及力度對比美股來看，似乎有着望門興嘆之感。就算中美貿易談判出現突破性進展，港股的升勢仍然跑輸內地或美股市場。主要原因是港股的投資氣氛被疲弱的消費數據所拖累，本港9月零售業總銷貨價值臨時估計為299億元，按年跌18.3%，雖較預期好，但仍連跌8個月。作為以服務性行業為經濟支柱的香港，悲觀的消費情緒未必能大幅左右港股指數走勢，但對投資者而言，已經對香港經濟增長有保留。就算未來中美貿談有着緩解迹象，資金再度湧入，港股市場或未必成為首選，反觀A股市場吸引力將相對增加。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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