美股新高！大摩警告：別開心過早　未來10年要受...

美國股市最近一周進入創新高的走勢，但摩根士丹利籲投資者別過度歡欣，因為未來10年的投資回報恐將十分慘淡。

外媒報道，摩根士丹利分析師Andrew Sheets發表報告指，未來10年，傳統投資組合(6成股票和4成債券的投資組合)平均每年回報率將跌至4.1%，遠較標指在過去10年平均13.8%的升幅為低。

Sheets稱，預期回報那麼低是非常罕見的，要追溯到1950年，以10年計，當時每年平均回報率有4%。

他續說，由於過去10年貨幣政策非常寬鬆，大量資金湧入股市及債市，造就了美股長達10年的牛市，但同時令各類資產估值水漲船高，目前已接近紀錄高位。

以華爾街普遍用來衡量估值的延伸市盈率(Trailing P/E)計算，標指在10年間已經由16.9，升至19.6，近年一直保持在接近20，是分析師普遍認為的過高水平。

另一邊廂，債市自2010年亦非常熾熱，10年期美債孳息由2010年的3.8厘，急跌至1.77厘。美國國債20+年ETF-iShares (TLT)自2010年至今累計上漲超過一倍，單計今年也上升了14%。

Sheets表示，未來央行的貨幣政策可能會進一步寬鬆，刺激資產價格繼續上漲，但價格上漲會影響未來的回報率。對於今日擁有資產的人來說是好事，尤其是接近退休的人，但對於還在儲蓄、投資或為未來打算的人而言，就相對不太理想了。

投資建議方面，他看好英國股票，認為其較全球市場有較大的歷史折讓；又看好新興市場債券，預期會較其他同類風險的資產，有更好的長期回報。

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