美股收市：三大指數齊破頂！道指升114點

中美緊張的貿易關係有所緩和，加上公司業績向好，部分消除市場對經濟放慢的憂慮，美國股市周一做好，三大指數齊創收市新高。道指收報27,462點，升114點或0.42%；標指收報3,078點，升11點或0.37%；納指收報8,433點，升46點或0.56%。

美企季績方面，目前已公布的公司業績大多遠超預期，這使市場樂觀情緒有了依據。迄今為止已有356家標指成分股公司公布了第三財季財報，其中75.8%的超出預期。

股神巴菲特的投資旗艦巴郡，上季經營溢利創新高，B股股價收市上漲0.96%。

全球最大快餐連鎖集團麥當勞行政總裁伊斯特布魯克，因違規與下屬拍拖而被炒，麥當勞股價受壓，全日下跌2.72%。

另外，運動用品公司Under Armour（UA）第3季每股盈利23美仙，好過預期的18美仙，但全年收入增長預測只有2%，少過市場預期的增長3.1%。UA股價全日下瀉18.92%。

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