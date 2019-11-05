Uber上季虧損擴大　股價盤後急跌近6%

召車平台Uber公布，於第三季，收入按年升30%至38.1億美元，市場預期為36.3億美元；淨虧損11.6億美元，去年同期為虧損9.86億美元；每股虧損68美仙，市場預期虧損70美仙。

Uber股價於盤後交易時段急跌5.95%，報29.23美元。

該公司在今財年累計虧損已達70億美元，不少分析師對於其盈利能力感到疑問。

不過，Uber行政總裁Dara Khosrowshahi接受外媒訪問時表示，明白到市場對於其盈利能力有期望，而他有信心公司將於2021年達到EBITDA(稅息折舊及攤銷前盈利)正值。

於第三季，公司錄得每月活躍用戶1.03億個，市場預期為1.04億個。

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