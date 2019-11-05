新股專輯：銀城生活服務定價2.18元
2019年11月05日 07:04
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(互聯網)
由銀城國際(01902)分拆旗下的物管業務銀城生活服務(01922)公布招股結果，發售價定為每股2.18港元，貼近招股價範圍1.9至2.28元的上限，集資淨額約1.082億元。倘超額配股權獲悉數行使，將收取的全球發售所得淨額料約1.287億元。認購一手(2,000股)中籤率3%，最少認購50手(即10萬股)始穩獲一手。
是次香港公開發售錄得超額認購381.88倍，而國際發售已獲大幅超額認購。
另外，中國裝配式建築解決方案供應商長沙遠大住宅工業集團(02163)公布招股結果，發售價定為每股9.68元，為招股價範圍下限，淨籌10.729億元，倘超額配股權獲悉數行使，將發行1,828.02萬股H股，額外所得淨額約1.7076億元。認購一手(300股)中籤率100%。
是次香港公開發售錄得超額認購0.38倍，而國際發售股份已獲輕微超額認購。
上述2股將於周三(11月6日)於主板掛牌。
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