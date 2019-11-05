【市前重點睇】美股創新高　人民幣抽升

●美匯指數升上97.5，離岸人民幣(CNH)高見7.0249，港匯升至7.8363，日圓兌美元跌至108.75，歐元回落至1.1125，英鎊失守1.29關。金價低企1,506美元。布油守62美元關，紐油企56.5美元。道指期貨窄幅上落。

●傳內地正在評估主席習近平與美國總統特朗普簽署第一階段貿易協議的美國備選地點。據悉，習對在並非國事訪問的情況下前往美國持開放態度。

-英國《金融時報》引述消息報道，美國官員正在辯論是否對1,120億美元的中國進口商品(包括服裝、家電和平板顯示器等)取消所加徵的關稅。

-Uber第三季淨虧損擴至11.6億美元，股價盤後急跌近6%。

-迄今為止已有356家標指成分股公司公布了第三財季財報，其中75.8%的超出預期。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，相信目前而言，聯儲局可能會暫時性地按兵不動。

●聯儲局擬明年發布定期擔保隔夜融資利率(SOFR)均值。

●美國10年期國債孳息率漲6.67點子，報1.777厘。

●港股ADR指數收報27,532點，跌5點。

●即月恒生指數夜期收報27,563點，跌44點，高水16點，成交16,045張。

●紐約期金收報每安士1,511.1美元，跌30美仙。

●紐約期油收報每桶56.54美元，升34美仙或0.6%；布蘭特期油收報每桶62.13美元，升44美仙或0.71%。

●印度退出中國支持的全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，15個國家準備明年簽署該協議。

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