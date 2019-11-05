【股民熱話】港股重上3萬關不是夢？做股樓好友等出雙糧？

港股10月應淡不淡，11月更承接升勢，恒指重上27,000點後，頭也不回，周一(4日)更重上俗稱「牛熊分界線」的250日線，氣勢如虹。到底年底前，港股是否可以持續向上，再次挑戰30,000點大關？

首先，低息環境已成定局，理論上有利資產價格表現。美國上周宣布減息，香港三大發鈔行跟手宣布下調最優惠利率，見到港股就持續向上，看來短線股市已有了大方向，就係一路升到年尾。

此外，港府出招力挺樓市，樓價跌不得，甚而會再掀升勢，誠然不利淡友部署。大戶要掉轉頭追貨，就成為近日指數上升的動力來源，短線本地地產股有條件繼續領跑。

技術上，恒指短線若能企穩250日線之上，將確認扭轉自次季以來的下降軌趨勢，照計28,000點非主要阻力，至少係坐29,000點望30,000點關，而觀乎恒指周線圖，突破50周線27,528點後，下一個主要阻力位，正正就在7月初高位29,000點關。

兩手準備，須注意後市主要風險，包括中美貿易談判及英國脫歐進展、美股衝頂及美國政局(彈劾總統)變化、香港政局變化等。

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