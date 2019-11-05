理財Campus：懶人基金最啱3種打工仔

愈懶愈賺得多？投資回報的多寡不一定取決於投資者有幾勤力，有時「懶」也有機會賺更多錢。強積金計劃內「懶人基金」，年內表現跑贏了港股基金及整體平均。如果你不懶，也許更應了解它們買唔買得過，以及是否適合你。

●如果你自問不諳投資……

所謂「懶人基金」不是個別基金名稱，而是強積金預設投資策略（DIS）的俗稱。它由兩隻股債混合資產基金組成，分別為「核心累積基金」和「65歲後基金」。由2017年4月1日起每個強積金計劃都需要提供DIS的選擇。

如果你對投資一竅不通，不懂甚麼是股票、債券、基金，以至每次轉工填寫強積金表格時都茫無頭緒，也不用擔心。即使你沒有提交任何強積金投資指示，又或指示不清晰，你每月5%的薪金不會從此消失，而是會連同僱主供的5%一起投資在DIS。

DIS這兩隻基金會分散投資到環球股票和債券市場，風險較只買單一股票或股票市場（如港股基金）低，但仍有機會蝕錢，風險高於做港元存款或定期。當然，如果投資太保守，年年跑輸通脹，最終資產也會貶值。

舉例，滙豐強積金智選計劃－核心累積基金是這類別中規模最大，截至九月底基金資產值超過112億元。而基金便覽顯示截至六月底，美股佔投資組合比重35.2%，環球債券佔34.7%排第二，中港股票僅佔2.5%。基金今年首10個月回報為13.55%。（見表一）

●如果你忙、懶、怕麻煩……

無論你日理萬機、很怕麻煩、又或懶理強積金，DIS都可派上用場，因大家不用作任何投資指示，其投資風險會隨着你愈接近退休年齡，而自動逐步降低，相關原理在於兩隻基金在持有比例上的自動調配。

核心累積基金的投資風險較高，因有約60%是較進取投資（環球股票）、40%是風險較低資產（環球債券），所以18至49歲計劃成員參加DIS後，會全部投資於此基金。另一邊廂，65歲後基金有約20%投資風險較高資產，80%為風險較低資產。在成員64歲起，會全部投資於此。（見表二）

而中間的50至64歲，DIS會每年自動替成員逐步減持核心累積基金，並相應增持65歲後基金，投資風險自然逐步減少，以防臨退休拿錢時才遇上股市大跌，退休金少一截。

●如果你唔想基金經理勁賺……

誰說只有懶人才可投資DIS，大家亦可主動選擇投資核心累積基金及65歲後基金。無錯，不論你是20歲或40歲，都可以自行揀選投資65歲後基金。

雖然自行揀選個別基金沒有DIS的自動調配操作，但相關基金仍有可取之處。其中一個是收費設有上限。按規定DIS基金的管理費不可高於基金淨資產值的0.75%，經常性開支不高於0.2%，亦即合共不高於0.95%，較混合資產基金的1.59%平均基金開支比率低。

小數怕長計，基金收費和開支水平對退休金這類較長遠的投資表現有重要影響，當收費下降而其他因素不變，基金表現會改善。再者，坊間常說強積金收費貴，但又不能不供，揀收費較低基金會否變相令基金經理「冇賺咁多」？

●專業意見：積金專家話你知揀唔揀DIS（由滙豐香港退休金主管葉士奇解答）

問：DIS受歡迎嗎？

答：滙豐截至今年九月底，有超過20萬個強積金戶口投資在DIS，佔該行管理的強積金戶口約11%，當中逾5萬個戶口是主動選擇DIS。戶口數目和主動選擇比例在這兩年半皆逐步上升。

問：DIS基金與一般混合資產基金在投資上有不同嗎？

答：DIS基金是混合資產基金的一種，但採取環球性投資，有別於其他股債混合基金有較高比重的中港股票（大概佔一至三成不等）。

問：若不看好美股，應該投資核心累積基金嗎？

答：核心累積基金普遍投資逾三成在美股，這只是反映美股佔環球股市相若比重，環球其他股市和債券市場仍會影響基金表現。如果計劃成員對某個投資市場有偏好，建議可自由組合想投資的強積金基金。

問：踏入退休年齡為何還要投資股票？

答：65歲後基金仍有約兩成投資在波動性較高的股票，而不是100%保本投資，因現時人們壽命愈來愈長，退休生活隨時有二十年或更長，過往數據顯示股票較大機會長遠跑贏通脹。

問：另一個計劃的DIS基金表現較好，應該轉過去嗎？

答：計劃成員應主動管理其強積金，但不應只着眼於短線表現。再者，決定是否轉換受託人，仍要考慮服務質素、分行網絡等多個方面。

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