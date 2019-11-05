全球經濟戰：傳美國擬取消首批對華貨品加徵關稅

英國《金融時報》引述消息報道，美國官員正在辯論是否對1,120億美元(約8,736億港元)的中國進口商品(包括服裝、家電和平板顯示器等)，取消所加徵的關稅。

美國對逾2,700億美元(約2.1萬億港元)中國貨加徵的10%關稅，分批9月1日及12月15日提高至15%。今年9月1日，美國向1,120億美元中國貨徵收的關稅由10%升至15%，涉及衣物鞋履、嬰兒用品、電視及智能手錶等消費品；中國則向美國大豆及原油加徵關稅報復。

不過近期，中美簽署首階段貿易協議前景樂觀。市傳中國正在評估國家主席習近平與美國總統特朗普簽署第一階段貿易協議的美國備選地點。據悉，習對在並非國事訪問的情況下前往美國持開放態度。

根據美國《POLITICO》網站指出，中國正盡最後努力要求特朗普不單能取消原定於12月15日實施的新一輪關稅，亦希望對方能取消今年9月1日起徵收的關稅措施。據悉，中國同意在兩年內購買500億美元(約3,900億港元)美國農產品及開放金融巿場等，希望換取美國撤銷該筆關稅，但美國暫時未有決定。假設中美簽署首階段貿易協議，下月加徵的關稅或有望取消，但未有正式定案。

消息人士又指，中國亦希望美方對另外2,500億美元(約1.95萬億港元)中國貨品的25%關稅，能取消或至少減半，但相信不會在首階段協議中出現。

受消息刺激，於亞洲交易時段，離岸人民幣(CNH)兌每美元抽高至7.0249，港匯升至7.8363，日圓兌美元跌至108.75。金價低企1,506美元。

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