【專家點評】估值偏高　減持香港房託基金

短期而言，由於市場對中美貿易談判的消息變化作出反應，我們認為市場或會維持較大波動。鑑於環球經濟增長低迷及貿易談判前景仍不明朗，環球經濟衰退憂慮或會對市場帶來進一步下行壓力。

儘管這些風險升溫，但我們的核心觀點仍大致維持不變，而由於環球央行的寬鬆態度繼續帶來支持，我們認為短期內不會出現衰退。

收息是理想策略？

由於利率已經降低，收息策略以及具有穩定股息收益的股票再度變得具有明顯的吸引力。

雖然市場波動加劇，REIT及防守型板塊持續帶來穩定收益。

REIT方面，我們繼續專注於減持估值偏高的市場(如香港及新加坡)，並買入估值較低的市場(如印度及澳洲)。此外，許多國家(如菲律賓)將調整監管法規以允許新的REIT上市，預期這將為市場帶來更多投資良機。

中國銀行業或會受宏觀阻力及盈利壓力所打壓，投資者需要進一步謹慎選擇優質的中國銀行股。此外，我們預期周期性放緩風險 增加有可能導致商品及能源需求下降。

亞洲美元信貸市場持續受到支持

我們預期環球以及亞洲地區主要央行的寬鬆態度將有助緩解經濟增長憂慮，並仍對亞洲美元信貸市場普遍有利。整體基本因素亦維持穩定，而我們預期收益率及利率下降將消除該市場的再融資風險憂慮。

從技術因素的角度看，鑑於孳息率下降的預期，投資者致力鎖定目前所得的較高收益，我們認為短期內需求將維持穩健。

施羅德北亞地區多元化資產產品主管 于學宇

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