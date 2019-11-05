亞洲股市：日股飆逾300點 韓澳股靠穩
2019年11月05日 08:25
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(美聯社圖片)
美股三大指數齊創收市新高；亞洲主要股市早段向好，日股假後復市，日經225指數抽升339點或1.4%，至23,190點。
板塊方面，金融股升1.9%，資訊技術股升2.2%，能源股漲3%。個股中，神戶製鋼所及日本精工皆飆4%，日產汽車升0.6%。
夏普飆7%，公司第二季度營運業績勝預期。
軟銀及東芝等企業將成立物聯網聯盟，兩股齊跌0.1%。
南韓首爾綜合指數靠穩，微升不足1點或0.04%，報2,131點。東洋鋼管及大洋金屬升2%至3%；而三星電子則跌0.1%，公司將停止CPU內核開發，重點關注人工智能晶片。
澳洲悉尼普通股指數升7點或0.1%，報6,807點。板塊方面，能源及資源股均升0.6%。個股中，Australis Oil & Gas升逾3%，Stanmore Coal漲5%。
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