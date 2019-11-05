日經香港10月份PMI挫至39.3　企業悲觀情緒升溫

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由9月份的41.5，跌至10月份的39.3，顯示私營經濟的景氣度下滑至2008年11月以來最低。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw稱，最新PMI調查展現了一個日益嚴峻的經濟困境，反映香港私營企業於10月份仍然深陷20年以來最嚴重的經濟低迷中。企業的經營活動因受政治動盪持續和貿談緊張局勢的影響，跌破該項調查21年多以來的最低紀錄。調查資料透露，零售業與旅遊業最受影響。

企業於10月份進一步削減採購活動和投入品的庫存量，兩者皆呈1998年7月調查開展以來的最大收縮率，顯示企業的悲觀情緒日益升溫。同時，供應商因投入品需求縮減而縮短交貨時間，惟幅度輕微；但亦有業者指出，與示威相關的路障阻塞對履行付貨造成延誤。

至於來自中國的需求史無前例地萎縮，導致新增業務量創2009年1月以來的最高跌速，企業新接的訂單量大幅減少，因此對前景愈見悲觀。由於憂慮示威活動和全球貿易環境惡化對經濟活動的影響，企業的經營信心跌至7年半新低。更多受訪業者相信，未來1年的業務活動量將會下跌。

10月份的投入成本因採購價格和員工成本俱增而上揚。整體投入價格4個月以來首次上漲，惟升幅不大，不過在經濟低迷時期，企業不但無法將成本升幅轉嫁客戶，反而減價促銷，這從10月份的產出價格連跌4個月可以反映。

就業指數經兩月緊縮後，10月份掉頭回升，這算是最新調查報告的一項正面進展；然而，絕大多數受訪企業的員工水平維持不變，因此職位創造率仍然輕微。

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