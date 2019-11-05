【即市分析】強勢藍籌股揀呢隻…
2019年11月05日 09:05
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東方產經專欄作者HS哥：港股愈戰愈勇，當然要揀藍籌股順勢追入，近期醫藥股強勢畢呈，石藥集團(01093)股價上升動力持續，值得望望。
先睇消息，集團早前公布，附屬公司石藥集團歐意藥業開發的三種藥品已獲中國國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價。由於新藥推出，應可推動盈利收入，股價近期發力抽上，可非無的放矢。
大行瑞信近期重申對石藥「跑贏大市」的投資評級，予目標價19.17元，該行預期集團增長穩固、風險適度平衡，並指其短期內推出新藥品，將成為股價催化劑。
走勢上，該股股價近期愈升愈有，現價企穩多條主要平均線，MACD牛叉持續，走勢利好。看好者可吼石藥滙豐購(12329)，2020年6月到期，行使價19.88元，實際槓桿約3倍，溢價約14%。
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