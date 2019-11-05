港股27500點整固　騰訊力撐　美團點評倒跌

港股好淡爭持，恒生指數於27,500點水平整固，波幅約140點。國企指數靠穩，主板成交260億港元。

藍籌股個別發展，長實跌1.7%表現最差；恒安國際及石藥集團跌1.2%緊隨其後。中國海外獲大行唱好，股價連升3日，暫漲近2%，是表現最佳藍籌。

重磅股表現牛皮，友邦保險回吐0.5%拖低大市；工、中、建三大內銀股跌0.1%至0.6%；中國平安及滙豐控股偏軟。騰訊及中國移動力撐，股價升0.7%及0.8%。

石油股隨油價做好，中國海洋石油及中國石化再升1.1%；中國石油升0.8%。

美團點評觸及100元上市新高後回吐，最新報97元，倒跌1.4%。

【09:21】騰訊力撐 中國旺旺挫逾2%

美股三大指數齊創新高，港股持續向上。恒生指數開市升53點，報27,601點；國企指數高開15點，報10,829點。

重磅藍籌個別發展，騰訊升0.7%撐市；中國平安升0.8%，合共貢獻恒指31點。滙豐控股及友邦保險升0.3%；中國移動升0.4%。工商銀行及建設銀行跌0.5%。

內需股受壓，中國旺旺跌2.6%，是表現最差藍籌；恒安國際跌1.2%緊隨其後。

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