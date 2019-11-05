財新中國10月服務業PMI跌至51.1

財新中國10月份服務業採購經理指數(PMI)錄得51.1，較9月回落0.2個百分點，與今年2月持平，為2018年11月以來最低，顯示服務業經營活動擴張有所放緩；預期為51.1。

此前公布的10月財新中國製造業PMI上升0.3個百分點至51.7，受此帶動，10月財新中國綜合PMI錄得52，微升0.1個百分點，為5月以來最高。

然而，國家統計局公布的10月服務業商務活動指數低於9月1.6個百分點，為51.4；綜合PMI下降1.1個百分點至52。兩項指數與財新的數據並不完全一致。

期內，服務業新訂單指數降至今年2月以來最低水平。受訪服務業企業反映，最近支撐新訂單增長的動力主要來自客戶需求轉強，以及新產品發布。製造業新訂單指數則大幅上揚，創下2013年2月以來最高。綜合來看，10月綜合新訂單總量繼續擴張，增速維持在9月創下的19個月高點。其中，兩大行業新出口訂單指數皆有所改善，拉動10月綜合新出口訂單總量結束此前連續兩個月的下降態勢，呈現小幅增長。

儘管訂單改善，但10月就業繼續承壓。製造業企業就業指數在收縮區間內顯著回落，服務業就業指數也降至3個月最低，10月綜合就業指數再度下滑至盛衰分界線以下。

10月服務業投入價格指數在擴張區間內小幅下降，但價格漲幅仍較顯著。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料、柴油等燃料和用工漲價有關。製造業投入成本也出現小幅上升。兩大行業共同拉動下，10月企業平均投入成本繼續上升。

雖然成本加速上升，但服務業收費價格指數在擴張區間內小幅下降，企業僅小幅上調收費價格。在市場競爭壓力下，製造業廠商出廠價格則小幅下降。兩者綜合，10月綜合定價小幅上升。

受製造業樂觀度創下6個月新高帶動，10月企業對未來12個月的生產經營前景信心度改善，但仍處於歷史較低水平。其中，受經營活動與新訂單增速放緩影響，服務業樂觀度則跌至15個月低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，主要受製造業帶動，10月中國經濟總體延續了回暖勢頭，但企業信心依然疲軟，制約了產能的釋放，結構性失業和原材料成本上升的問題依然突出，經濟企穩的基礎仍待夯實。

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