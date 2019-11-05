【即市分析】中資航空股再次起飛

觀乎油價年內雖然因地緣因素而大幅波動，惟現時紐約期油已回落至53至56美元水平上落，較年內高位約66美元回調不少，加上波動性亦下降，故航空企業成本條數都叫有得圍。

其次，關於行業營運數據方面，睇番南航早前公布9月客運運力投入按年上升11.2%；旅客周轉量按年上升10.7%；期內貨運運力投入則上升10.1%；貨郵周轉量上升0.6%。至於東航9月客運運力投入亦按年上升約12%，旅客周轉量按年上升約10%；貨郵載運量按年上升9.6%。國航9月客運運力投入按年升4.9%，貨運運力投入則按年升0.7%。由此可見，行業整體數據表現尚算唔錯。

最後，美元兌離岸人民幣(CNH)自9月3日至今累跌2.3%，以匯價跌幅來說唔細，最重要係一旦人民幣重新破七之後，資金或進一步押注人民幣受惠股，中資航空股早前都冇乜點升，要抽上其實都好合理。

策略上，三大中資航空股股價近期皆自低位反彈，周一(4日)齊齊大抽升，但純睇單日走勢則以東航及國航能撐到尾市，並以大陽燭收市，走勢較佳。至於南航尾市升幅收窄，故如果要揀都係揀前兩者。東航股價昨日破位而上，短期只要守穩100日線約4.1元樓上，值得逢低買入，目標價4.5元，收市價跌穿4元止蝕。國航股價周初同樣上破100日線約7.24元，若能守穩值得吼位買，目價價7.7元，止蝕位7.1元。

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