人行擬推數碼貨幣　與華為簽訂戰略合作協議

中國人民銀行計劃推出數碼貨幣(DCEP)，內媒報道，人行數碼貨幣研究所在周一(4日)與華為簽訂關於金融科技研究的合作備忘錄，人行副行長範一飛當日親身到華為深圳總部調研。

國家主席習近平在10月份表示，要將區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

內媒引述廣州地方政府印發的《加速區塊鏈產業引領變革若干措施實施細則》指，鼓勵設立10億元人民幣(下同)規模區塊鏈產業基金，將由區屬國企發起設立，方案將另行研究制訂。該實施細則突出區塊鏈原始創新，明確每年將擇優選擇2個開展區塊鏈公有鏈、聯盟鏈建設項目的企業或機構，採取事後補助方式，按其實際投入研發經費的50%給予補貼，其中區塊鏈公有鏈建設項目最高補貼1,000萬元、區塊鏈聯盟鏈建設項目最高補貼300萬元。

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