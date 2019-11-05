滙豐調查：67%港企首選擴展亞太區市場

滙豐發表2019年《滙豐商貿領航：商界的現狀、未來和業務方式》調查，訪問了35個市場超過9,100家公司，當中包括350家香港企業，了解對營商前景的觀點與預期。

結果顯示，超過三分一港企表示計劃透過開拓新市場來應對業務挑戰。其中67%港企視亞太區仍是未來3至5年進行貿易或擴展市場的首選。在預計明年銷售額會增長的港企中，44%認為進入新市場是主要業務增長動力。

除了開拓新市場外，其他應對挑戰的常見策略包括提升產品或服務質素、投資於創新、投入資源改善客戶體驗及加強現金流管理。

同時，港企視國際貿易為業務動力，79%認為未來五年內國際貿易將有助推動創新；77%認為可提供新機遇；76%認為可提高效率。

滙豐香港工商金融主管趙民忠指出，香港是國際商業中心，今年3月香港與澳洲簽訂的《自由貿易協定》和《投資協定》便是最新例子。無論是貨物或服務貿易，港企在新市場尋求機遇時，仍會繼續受惠於香港的策略性定位。

與亞太區內其他市場的企業相比，港企的擴展計劃更着眼於亞太區。而港企對歐洲的興趣亦見增長，有23%的港企考慮擴展歐洲市場，高於去年的18%。此外，雖然中美爆發貿易戰，但依然有18%港企考慮擴展北美市場，高於去年的15%。

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