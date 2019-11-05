中國擬15年來首發歐元債

外媒引述知情人士消息，中國財政部已確定發行的歐元計價債券的初始價格指引。債券分為7年、12年及20年三種期限，初步定價指引方面，7年期債券定價在掉期利率中間價(MS)加45至50個基點，12年期債券在加60至65個基點，20年期債券為加75至80個基點。

資料顯示，中國上次發行歐元計價債券為2004年，相信是看中歐元目前的借貸成本低企。據彭博巴克萊指數，「投資級別」的歐元債平均孳息率低於0.5厘，距離8月底時0.23厘的紀錄低位不遠。這反映發債集資的成本十分便宜。

新加坡銀行固收研究主管Todd Schubert認為，發行歐元債能夠讓財政部的資金來源和投資者基礎多樣化，料為中美貿易局勢緊張情況下的審慎策略。

財政部據悉還計畫於11月下旬發行離岸美元債，將為中國2017年以來第三次發行美元主權債。

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