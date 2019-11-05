【即市分析】金山軟件整裝待發 上望呢個位…
2019年11月05日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：恒指擺脫下降軌趨勢，觸發資金入市追貨，手遊板塊更成市場追捧對象。內地報告指，科幻遊戲業上半年產值突破110億元人民幣，刺激金山軟件(03888)昨日(4日)單日飆升逾6%，宜留意搭順風車機會。
金軟是內地的網絡遊戲開發商之一，同時提供雲服務，上半年業績雖然見紅，但因為就美國預託證券上市的獵豹子公司的投資進行減值撥備，其他業務亦增長不俗。
內地手遊甚受歡迎，不時成為炒作對象。不過，話說回頭，這亦是公司的軟肋，皆因內地時不時就會傳來規範網絡遊戲的政策，這個風險不能忽視。
此外，金軟還有另一個追捧點，就是擬分拆北京辦公軟件上市。據悉，有關到科創板上市的註冊已獲中國證監會批准，集資約20.5億元人民幣。
走勢方面，金軟昨一舉突破19元阻力位，收報20.05元，目前MACD現牛叉，14日RSI升至66，股價有力再上，短線目標上望22至23元區域，穿18.5元止蝕。
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