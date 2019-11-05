港元拆息︰隔夜息續跌至0.7厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.7厘；1星期跌至1.28厘；與樓按相關的1個月回落至1.8厘；3個月期企2.19厘水平。

5/11/2019

隔夜 0.70143厘

1星期 1.28357厘

2星期 1.55000厘

1個月 1.80179厘

2個月 2.05607厘

3個月 2.19250厘

6個月 2.25250厘

12個月 2.28554厘

4/11/2019

隔夜 0.98571厘

1星期 1.46429厘

2星期 1.64821厘

1個月 1.83357厘

2個月 2.06607厘

3個月 2.19929厘

6個月 2.24464厘

12個月 2.28411厘

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