【地產專題】減息鬆按揭刺激　四成屋苑估值回升

10月份樓市突出現利好消息，部分買家即時加快入市，對樓價有支持。東網追蹤20個大型二手屋苑單位的最新銀行估價，發現其中8個或40%的估價已經扭轉先前跌勢，按月表現回升。當中，天水圍嘉湖山莊單位升1.9%較突出。

據滙豐銀行網上初步資料，上述項目的樂湖居6座高層戶估價連跌四個月，本月回升11萬至576萬元，但相比六月高位曾達621萬元，仍低約7.2%。中原伍耀祖稱，施政報告公布後，該屋苑錄逾50宗買賣，帶動期內樓價反彈至少5%。

惟個別業主因應市況反價，以致踏入11月，交投開始放緩，暫只錄約3宗個案，包括翠湖居6座中低層E室兩房戶，作價496萬元，以實用面積448方呎計，呎價11,071元。

至於其餘7個估價錄得增長屋苑，漲幅全部低於1%。沙田兩個上車盤同升0.9%，當中沙田第一城16座高層戶，實用面積327方呎，估值按月高6萬元，達644萬元。屋苑上月錄約20宗買賣，近日有部分三年辣招期滿業主趁勢出貨，如16座中層實用面積327方呎D室，獲買家以600萬元購入，呎價18,349元，2016年至今升值54%。

同區沙田中心佳寧大廈低層戶，實用面積301方呎，估價則由上月527萬元，升至現時532萬元。美聯陳國良指出，自上月中開始，該盤成交量增加，刺激售價同步上揚。不過，因買家需時接受新開價，故本月暫未聞買賣，目前放售單位叫價亦升至約560萬元起。

儘管按揭保險樓價上限提高，以及香港最優惠利率近11年來首度下調，但由於整體經濟前景不明朗，銀行對後市取態未敢太進取。該批20個屋苑中，仍有12個估價續跌。紅磡黃埔花園2期16座低層戶，實用面積466方呎，由上月842萬元，急減32萬元或3.8%，現為810萬元，呎價17,382元。

太陽物業宏惠強稱，近日不少該盤業主見市旺，叫價轉趨強硬，即使質素較低單位，放盤價亦貼近上月一線單位做價水平，以致本月仍未「開齋」。

資深投資者吳龍飛認為，政府透過行政手段放寬按揭保險樓價上限，刺激市況升溫，估計對樓市會帶來短暫正面影響，相信可維持三個月。

然而，他個人對後市仍感到悲觀，因為香港經濟確實不好，並開始衰退，相信相關數據會在明年逐步反映。

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