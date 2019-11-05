Apple承諾投入25億美元　緩解加州住房危機

外電報道，蘋果公司(Apple Inc)周一(4日)表示，將投入25億美元(約195億港元)緩解導致全加州樓價上漲的住房短缺問題。行政總裁庫克表示，對改善加州的住房危機感到有「深切的責任」。

Apple將與加州政府合作，其中10億美元將投入與州政府官員聯合管理的基金，旨在推動受延遲或停滯的可負擔住房計劃。

另外10億美元則注入州政府運作的資金，向首次置業人士提供房屋財務協助，當中包括教師、護士，以及警察和消防員等第一線應變人員。

庫克指出，Apple想確保加州是充滿活力之地，人們可以在此居住及養家。然而，如今的樓價對許多人而言是不可能的，當地居民已有負擔不起樓價的危機。

Apple總部位於加州庫比蒂諾(Cupertino)，距離聯合創始人喬布斯(Steve Jobs)及沃茲尼亞克(Steve Wozniak)於1970年代組成首台蘋果電腦的郊區住宅不到5英里。

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