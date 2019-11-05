港股格局：陳炳強料27500點有支持

恒指周二(5日)進一步彈上27,600點水平，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，近日股市上升，主要是中美貿談有進展，惟要視乎兩國會否進一步簽署更多協議，才能推斷橫行區間會否拾級而上，現介乎27,500至29,000點水平。他認為恒指會於現水平爭持，甚至會回落，建議投資者短期內應採取保守態度，不宜太樂觀馬上追入。

中興已升至技術阻力位，瑞聲表現則略為較好。陳指出，雖然現時消息利好，但部分已於股價上反映，有投資者或會獲利回吐，加上華為概念股已升得太急，建議投資者不宜急追。

他又指，市場對內房股有疑慮，現時「國家政策」及「融資問題」對內房而言皆屬中性，入市情緒不宜太悲觀或太樂觀。他表示，部分大行提升內房股評級，惟短期內對該板塊提振作用不大，現階段進場獲利空間較少，股價甚至有機會回落，他建議暫不宜沾手。

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