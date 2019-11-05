巫伯雄：內需減弱　港企經營環境料續惡化

經季節調整後，10月份日經香港採購經理指數(PMI)跌至39.3，顯示私營經濟的景氣度下滑至2008年11月以來低位。浸會大學前經濟學副教授巫伯雄認為，在「乘數效應」下，預料香港企業的經營環境將愈來愈惡劣，日經香港PMI將再創新低。

他補充，當中美貿易戰未平息、社會動亂不斷，所有企業必然會減少投資，令內需減慢。而內需包含投資、政府建設及開支，以及民眾消費，如今企業投資減少，工資增長亦必然會慢下來，在就業環境不理想的情況下，市民亦只好減少消費。「乘數效應」便如同滾雪球一樣，令經濟問題日益惡化。而當前這個雪球仍在滾動，未到達休止之時。

至於未來經濟以至企業的經營環境，則主要視乎香港的政治局勢，原因是中美貿易戰暫時有緩和迹象，但香港社會的動亂情況卻未見平息。香港企業的經營信心還望政治走向。

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