【瑞通推介】友邦3個月高位整固　輪證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬中美簽署首階段貿易協議取得進展，配合美企業績向好，帶動道指隔晚收報27,462點，升114點或0.4%，創收市新高。

恒指周一(4日)創逾3個月高，以全日高位27,547點收市，升446點或1.6%，收復250天牛熊分界線。恒指早前連升三日、累升達880點，周二(5日)早段好淡爭持，於27,600點水平上落。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾5,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,100萬元，反映投資者續認為港股調整將至。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點。

美團點評於90元樓上爭持數日後，周一乘大市做好和券商唱好破頂，最高見99.25元，收報98.4元，升4.9%。周二早段續強，高位升抵100元的重要關口，14日RSI進入超買水平，暫連升3個交易日。股份近期連日獲北水追捧，周一再度成為北水經港股通淨流入最多股份，淨流入金額6.12億元。另市場預期集團將於本月中公布第三季季績，對其業務表現有憧憬。輪證資金流方面，周一有逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有523萬元淨流入。

重磅股友邦保險周一撐起大市，以全日高位82.15元收市，收升3.3%，連升3日累漲逾7%，重返7月底水平。市場憧憬集團可受惠中國金融開放，股價周二早段先升後回，於82元以下整固。周一有22萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近180萬元淨流入。

另一權重股騰訊控股周一尾市發力，收報327.6元，升1.9%，連升3日累升3.6%，走勢較落後兼仍受制於50天線。該股周二早段高開在330元後，窄幅爭持，若能企穩330元關，下一上望目標參考1個月高位334.2元。集團下周三(13日)公布季績後或有較明確升跌趨勢。周一有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有15萬元淨流出。

同樣下周三出業績的金山軟件，周一收升6%於20元之上，暫時4日升勢累漲超過12%，且成交逐步增加。股份周二早段最多升逾2%，於20元之上徘徊，盤中曾見20.5元創近5個月高位。周一有62萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有14萬元淨流入。

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