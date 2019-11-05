龔成　價格與價值　你懂得分辨嗎？

2007年1月，美國首都華盛頓一個地鐵站內，一名男子用小提琴演奏了45分鐘Bach的作品。這段時間大約有二千名市民經過車站，大部分都是上班途中。

演奏四分鐘後，一名中年男士留意到這位音樂家的演奏。他慢下來，停了幾秒，然後急忙趕往他的目的地。

45分鐘過去了，音樂家從未間斷地表演。期間只有6人稍稍停下來聽了一會。大約有20人放下了金錢，但依着本來的步速離開。這位男子最後共賺得32美元。

1小時後，他的演奏結束，車站恢復原狀。他離開時沒有得到任何注意、沒有任何掌聲、任何鼓勵。

--無人留意，不代表無價值--

沒有人知道這件事，但小提琴手原來是世界級著名演奏家Joshua Bell。他那天用一部價值350萬美元的小提琴彈奏了世上最複雜的作品之一。兩天前，他在一個演奏廳裏以平均票價100美元的入場費演奏了45分鐘完全相同的樂章。

人們在很多事情都受其他人影響，當其他人認為是有價值，他就認為是有價值的，當其他人都認為沒有價值時，他就認為沒有價值，即是這個「價值」是建基於群眾的認同，而非該事件的本質，這正正是大多數人在投資市場失誤的原因。

其實，真正的價值，並不是由包裝及市場認同而成的，而是真正的所得。正如上述一樣，一項事物的真正價值，不會被外在因素影響，卻要我們細心發掘。可惜，世上大部分人都不懂得獨立分析地自行評估價值。

若應用在投資市場裏，大部分人都不懂分辨價值與價格，往往被市起氣氛及他人影響，以高價買入低價值的東西。而真正賺錢的投資者，能在盲目的市場中憑自己的能力理性分析，發掘到別人以為不值錢的寶物。

謹記巴菲特這番話：「你所付出的只是價格，你所得到的才是價值」。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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