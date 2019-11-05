【高盛推介】騰訊有資金流入 輪證部署
2019年11月05日 12:01
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(5日)早段跟隨恒指上升，連續第四個交易日上升。
騰訊將於下周三(13日)公布業績，有券商預期遊戲及支付業務強勁可抵銷廣告業務方面的弱勢，期內收入將增長25%，按非通用會計準則計算經營溢利按年增長32%。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，以過去5個交易日計，騰訊認購證有約2,900萬元流入，是同期最多資金流入的個股相關資產，在股價上升之下資金流入認購證，可見投資者對股價的信心。資金同時流入其牛證，同期有約200萬元流入。
投資者如繼續看好騰訊，行使價340元附近、明年2月到期的認購證是市場上其中一款熱門條款，當中可留意購證(25930)，行使價341.08元，2020年2月18日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、熱門條款中槓桿最高。
槓桿更高的選擇可留意騰訊購證(22853)，行使價358.2元，2020年1月24日到期，實際槓桿13.7倍，行使價330至370元之間、兩個月期以上、街貨低於30%的產品中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，高槓桿的選擇可留意短期貼價沽證(20704)，行使價325.05元，2019年12月20日到期，實際槓桿15.1倍。
中期證則可留意騰訊沽證(26900)，行使價319.8元，2020年2月25日到期，實際槓桿9.5倍，8隻相近條款產品中槓桿最高。
騰訊牛證方面，較進取的投資者可留意市場上槓桿最高的牛證(64581)，收回價321.99元，行使價319.49元，換股比率100，槓桿比率21.4倍。
收回價稍遠的可留意騰訊牛證(54560)，收回價314.18元，行使價311.68元，換股比率100，槓桿比率13.9倍，熱門收回區域。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。