【午市重點睇】圓匯企108.7　英鎊回軟

●亞洲市，美匯指數報97.5；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.112；英鎊回軟至1.288。港匯處7.8369。離岸人民幣(CNH)回升至7.02水平。金價高見1,511美元，布油報62.15美元，紐油報56.51美元。道指期貨升70點。

-一度進身紅底股！美團點評漲逾1%再創新高，半日倒跌1.42%。

-禪遊科技控股股東增持股權，股價曾飆19%。

-新股專輯：銀城生活服務定價2.18元。

●【即市分析】

●港元拆息︰隔夜息續跌至0.7厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0385，較上日下調3點子，結束五連升。

●人行開展4000億元人民幣MLF操作，利率降至3.25%，亦為2016年2月以來首次下調MLF操作利率。

●財新中國10月服務業PMI跌至51.1。

●中國擬15年來首發歐元債。

●澳洲央行維持利率0.75厘不變，澳元抽高。

●滙豐調查：67%港企首選擴展亞太市場。

●人行擬推數碼貨幣，與華為簽訂戰略合作協議。

●全球經貿戰：傳美國擬取消首批對華貨品加徵關稅。

●黑田東彥：日央行貨幣寬鬆工具不限於減息。

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