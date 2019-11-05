【午市重點睇】圓匯企108.7 英鎊回軟
2019年11月05日 12:04
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●亞洲市，美匯指數報97.5；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.112；英鎊回軟至1.288。港匯處7.8369。離岸人民幣(CNH)回升至7.02水平。金價高見1,511美元，布油報62.15美元，紐油報56.51美元。道指期貨升70點。
●港股27,500點整固，恒生指數半日升147點或0.53%，報27,694點。https://bit.ly/2CoUFfv
-一度進身紅底股！美團點評漲逾1%再創新高，半日倒跌1.42%。
-禪遊科技控股股東增持股權，股價曾飆19%。
-新股專輯：銀城生活服務定價2.18元。
●【即市分析】
-金山軟件整裝待發，上望呢個位…https://bit.ly/2CbDfmb
-中資航空股再次起飛。https://bit.ly/2Ce2V1E
-強勢藍籌股揀呢隻… https://bit.ly/2NDWBpv
●A股快報：滬深三大指數半日收市均上揚。https://bit.ly/2puZbGp
●亞洲股市：日股中段漲逾400點。https://bit.ly/2PLWVVO
●港元拆息︰隔夜息續跌至0.7厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0385，較上日下調3點子，結束五連升。
●人行開展4000億元人民幣MLF操作，利率降至3.25%，亦為2016年2月以來首次下調MLF操作利率。
●日經香港10月份PMI挫至39.3，企業經營跌勢21年最急。https://bit.ly/2WGXwK1
●財新中國10月服務業PMI跌至51.1。
●中國擬15年來首發歐元債。
●澳洲央行維持利率0.75厘不變，澳元抽高。
●滙豐調查：67%港企首選擴展亞太市場。
●人行擬推數碼貨幣，與華為簽訂戰略合作協議。
●全球經貿戰：傳美國擬取消首批對華貨品加徵關稅。
●黑田東彥：日央行貨幣寬鬆工具不限於減息。
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