【專家點評】中資股具追落後空間

2019年僅餘下個多月，飽歷風霜下，環球股票今年回報暫時仍不俗，截至10月28日，以美元計累升兩成，不少讀者可能沒有察覺到主要市場當中，俄羅斯股市回報跑贏，累計達到4成，當然這也受惠於盧布年初至今兌美元累升逾7%的匯率因素。

有意見認為，市場對2020年環球股票盈利增長10%的預測過高，若市場調低預測，股市或受壓。花旗同意外界對美股及環球股票明年盈利增長預測不太現實，最終或降至接近中單位數，與我們4%的預測相近，但這些預測慣常是起初較高，結果在第4季至翌年第1季被逐步調低，故此對股市造成負面影響或不大。

亞洲主要股市當中，中資股估值持續便宜，明年預測市盈率為12.3倍，是區內最低。今年下半年每股盈利增長料疲弱(上半年為19%，下半年預測為9%)，惟預測明年或反彈至12%。值得關注的是，環球成熟市場股市當中，中國收入比重最高的股份，自2018年以來累計回報達14%，不過比較之下，直接看同期的中資股，累計則錄得負回報8%。如果中美貿易戰停火，有機會收窄這個表現差距。中資股當中，我們偏好周期性股票，例如汽車、工業、科技及銀行股。

另外，人民幣亦受貿易談判進展主導。如果加徵關稅維持不變，人民幣或繼續在7.05至7.1兌一美元附近徘徊。如果撤銷之前已加徵的關稅，人民幣或轉強，重回6.9兌一美元水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－－