【瑞銀推介】美團成北水愛股　可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：受惠外圍市場做好以及中美貿易談判有進展，港股連日做好，周一(4日)升超過400點，大市成交金額889億港元。

股份焦點方面要數美團點評，周一上升並再創52周高位。另外根據外電資訊，該公司將於下周四(14日)公布業績，資金開始留意認股證作部署。事實上該股獲納入港股通名單後，經常在淨資金流榜上有名，由10月28日至11月1日的5個交易日內，北水透過滬深兩地的港股通已買入近39億元的美團，為其股價帶來不少支持。

另外，重磅股騰訊控股周一上升，成為推動大市的動力。現時其10天線位於320元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。另外根據外電資訊，騰訊將於下周三(13日)公布業績，資金開始留意認股證作部署。

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