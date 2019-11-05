【專家點評】中國人壽利好因素多
2019年11月05日 14:15
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亞太經濟合作組織峰會(APEC)未知會否舉行，但中國與東盟領導人正在泰國進行峰會。原先希望年內達成的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，因印度提出新要求，需待明年才有機會簽署。對此協定，歐美應不會樂見其成。恒指昨日(周一)裂口高開於27,299點，更升穿250日線，下一站目的地為28,000點。
中國人壽(02628)上季度純利201億元人民幣，按年大增4.8倍。代理人團隊規模保持擴充，提高銷售能力。內地加快推動PPP(政府與社會資本合作)條例出台，鼓勵險資參與，固定收益等資產投資收益有上升空間，現價估值吸引，市帳率1.6倍，建議候低吸納，目標價22.8元，跌穿19元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者、客戶持有國壽)
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