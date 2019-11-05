【專家點評】中國人壽利好因素多

亞太經濟合作組織峰會(APEC)未知會否舉行，但中國與東盟領導人正在泰國進行峰會。原先希望年內達成的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，因印度提出新要求，需待明年才有機會簽署。對此協定，歐美應不會樂見其成。恒指昨日(周一)裂口高開於27,299點，更升穿250日線，下一站目的地為28,000點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，作者、客戶持有國壽)

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