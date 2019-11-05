新盤混戰：山水盈首推67伙　折實呎價9900元起

路勁地產銷售及市場推廣總監鍾彩玲稱，旗下元朗錦田北山水盈今日(5日)公布首張價單，推出67伙，共設6種付款方法，最高總折扣18%，建築期則為15%。

她指出，首批單位全屬三房戶，是次以折讓起動價推盤，較二手市價低約10%。樓盤隨即開放示範單位，明日(6日)開始收票，加推單位有加價空間，最快下周開售。

其中5座2樓B室3房戶，實用面積916方呎，折實售價906.8萬港元，呎價9,900元。2座1樓A室3房戶，實用面積968方呎，折實呎價9,947元，售價962.9萬元。

據中原提供數據，項目鄰近兩個大型屋苑，二手平均實用呎價均低於1.3萬元，其中爾巒最近做價約1.29萬元。

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