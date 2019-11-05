樓價UPDATES：馬頭角翰畋錄多宗租賃個案

新盤入伙，繼續成租市新供應，馬頭角翰畋連錄多宗租務成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔恆信大廈頂層單位，實用面積約328方呎，一房間隔，連241方呎天台，以650萬元成交，實用呎價約19,817元，原業主在2012年8月以約473萬元買入，持貨約7年帳面獲利約177萬元，升值約37%。

●鰂魚涌英皇大樓中層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以17,900元租入，實用呎租約35.9元，租客為外區客，心儀單位裝修企理，附近交通方便，故決定承租單位。

●西灣河嘉亨灣1座中層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，向東南，望海景，以1,060萬元交吉易手，實用呎價21,501元，原業主於2016年9月以816萬元買入，持貨3年帳面獲利244萬元，升值30%。

●柴灣杏花邨30座中層7室，實用面積499方呎，兩房間隔，獲買家以880萬元買入，實用呎價約17,635元，原業主於2014年6月以599萬元購入，持貨5年帳面升值46.9%，帳面獲利約281萬元。

●小西灣藍灣半島錄11月首宗成交，為7座中層G室，實用面積445方呎，兩房間隔，以775萬元易手，實用呎價17,416元，原業主於2012年3月以430萬元買入，持貨7年帳面獲利345萬元，升值80%。

－－－－－－

九龍區

●馬頭角翰畋高層C室，實用面積約268方呎，一房間隔，享海景，原開價16,000元，減價1,500元或約9.4%，以14,500元租出，實用呎租約54元，原業主於2017年12月以586.9萬元購入，租金回報率約3厘；屋苑10月共錄7宗租賃成交。

●將軍澳中心12座中層F室，實用面積約642方呎，套三房間隔，享市景，今年9月叫價1,000萬元放售，減價37萬元或約3.7%，終以963萬元以交吉沽出，實用呎價約15,000元，原業主約於2005年3月以約344.8萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約618.2萬元，升值約1.8倍。

●將軍澳首都6座左翼高層D室，實用面積705方呎，採套三房間隔，另設儲物房，座向東南方，享山景，最新以883萬元成交，實用呎價12,525元，原業主於2014年4月以538萬元購入單位，帳面獲利345萬元，升值64%。

●長沙灣宇晴軒5座高層B室，實用面積464方呎，原則兩房間隔，擁園景，獲買家以848萬元承接，實用呎價18,276元。

－－－－－－

新界區

●粉嶺中心頂層單位連天台單位，實用面積約465方呎，兩房間隔，近日以609萬元獲承接，實用呎價約13,097元，原業主於1991年以96.1萬元購入，持資18年，帳面獲利約512.9萬元，升值逾5.3倍。上述為屋苑11月首宗二手成交個案。

●粉嶺名都1座中層F室，實用面積399方呎，兩房間隔，議價後以538萬元獲承接，實用呎價13,484元，原業主於1997年以222萬元購入上址，持貨22年，帳面獲利316萬元，升值約1.4倍。

●馬鞍山迎海．星灣20座中層E室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約810萬元，議價後以808萬元易手，實用呎價16,290元，買家為用家，原業主於2014年以487萬元購入，帳面獲利約321萬元，升值約65.9%。

●大圍金獅花園2期F座高層4室，實用面積306方呎，兩房間隔，以475萬元易手，實用呎價15,523元，原業主於1997年以181萬元購入，持貨22年，帳面獲利294萬元，升值約1.6倍。

●大圍珀玥高層F室，實用面積258方呎，一房間隔，以14,000元租出，實用呎租54.3元，業主於2018年以611萬元購入單位，租金回報率約2.7厘。

●荃灣萬景峯2座中層F室，實用面積約505方呎，兩房兩廳間隔，望市景，近日以950萬元交吉形式沽出，實用呎價約18,812元，原業主於2010年3月以405萬元購入，獲利約545萬元，升值逾1.4倍。

●元朗朗屏8號1座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，向西南，成交價692萬元，實用呎價14,298元，買家為區內年輕上車客，原業主於2016年6月以567萬元一手買入，帳面獲利125萬元，單位3年升值約22%。

●屯門豫豐花園1座中層C室，實用面積395方呎，兩房間隔，原業主於10月底放盤，叫價510萬元，近日見有買家誠意洽購，減價20萬元，將單位以490萬元沽出，實用呎價12,405元，買家為區內上車客，見近期樓市回復暢旺，盤源快速收窄，快速拍板承接單位。

－－－－－－