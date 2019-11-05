【即市分析】騰訊發力博認購證
2019年11月05日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：中美貿易談判進展較預期順利，中港股市及人民幣齊齊發力，恒指本周初重上牛熊分界250日線，騰訊控股(00700)作為股王冇理由唔跟，股價今日即市愈升愈有，值得吼位買Call。
事實上，外圍投資氣氛因中美貿易談判而緩和，至於港府早前出招力挺樓市，加上本地銀行跟隨美國減息支撐經濟，且市傳阿里巴巴早已秘密遞交上市申請，並擬今個月內在港上市，凡此種種皆有利港股氣氛並繼續發力，身為股王有力再衝亦合情理。
走勢上，騰訊股價先後上破10日、20日及50日線，9日RSI為65，MACD牛叉擴闊，走勢利好，看好可敲騰訊摩通購(11582)，2020年3月到期，行使價365.2元，實際槓桿約9倍，溢價約13%。
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