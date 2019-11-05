【即市分析】騰訊發力博認購證

事實上，外圍投資氣氛因中美貿易談判而緩和，至於港府早前出招力挺樓市，加上本地銀行跟隨美國減息支撐經濟，且市傳阿里巴巴早已秘密遞交上市申請，並擬今個月內在港上市，凡此種種皆有利港股氣氛並繼續發力，身為股王有力再衝亦合情理。

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