【深度解構】全球高管：香港示威影響堪比世界金融危機

香港社會動盪已近5個月，絲毫未見緩和迹象，且愈來愈惹起全球關注，尤其是世界各地的企業管理層，最主要原因是香港作為「購物天堂」，同時是內地人購物的窗口，吸引着無數企業進駐。目前外國媒體得出的結論是：「香港陷入技術性衰退，示威影響之大堪比全球金融危機」。

【令人意外的關注：香港】

美國財經媒體彭博社報道，無論是從意大利羅馬出售皮草大衣，還是美國密西西比州飼養的母雞，本財季許多企業高層擔心的一個問題頗為出人意外：就是「香港的抗議活動」。

據彭博社人工智能(AI)模型顯示，搜尋數以千計的季度分析員電話會議和投資者的更新意見，透露的竟然是「香港的示威活動對售賣各種消費品的公司帶來壓力」，這些抗議活動經歷5個月後，幾乎沒有化解的迹象。

在10月整月約2,500份電話會議紀錄中，AI模型確定了數十種與抗議活動相關的討論，相關企業由護膚品到人才招聘，涉及各種業務。結果證明「香港陷入技術性衰退，示威影響之大堪比全球金融危機」。

抗議活動產生的深遠影響，證明香港在中國消費者的通道上扮演特大角色。買家紛紛湧入這座城市，以享受零消費稅和五花八門由全球進口的商品，無論是手袋還是嬰兒配方奶粉。

如今，隨着中國遊客(香港最大遊客群，佔比近八成)不來港，全球企業從香港移出的速度，也隨着這些抗議活動而加速。

【部分公司的憂慮】

護膚公司歐舒丹(L’Occitane)副董事長Andre Hoffman於在10月22日的電話會議上表示，香港一直充滿挑戰，旅遊業也直線下跌。但看到中國內地、南韓和澳門的增長非常強勁，故其中一些業務正轉移到亞太區其他地方。

洲際酒店集團首席財務官Paul Edgecliffe-Johnson於10月18日表示，即使示威結束後，生意也不會立即回來。

奢侈品牌LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony於10月9日指出，香港極有可能需要為目前的狀況付上代價，不只是生意量，更涉及盈利能力。

服裝公司Levi首席財務官Harmit J Singh於10月8日稱，香港示威活動影響交通，並導致公司的一些門店要暫時關閉。

鞋業公司Crocs主席及行政總裁Andrew Rees於10月30日表示，旗下香港門店受到重大影響。

招聘及獵頭公司PageGroup於10月8日稱，香港社會動盪影響到客戶的信心。

【香港「苦日子」仍未結束】

事實上，除了擔心經濟衰退外，已有一些企業管理層表示，無論抗議活動的結果如何，對香港作為亞太區消費中心的打擊可能會持續下去。

根據IHS Markit周二(5日)對大約400家私營企業的調查顯示，日經香港採購經理指數(PMI)由9月份的41.5，跌至10月份的39.3，為2008年11月金融海嘯最水深火熱時期以來最糟糕。這反映面對全球貿易放緩及本土政治動盪，香港不會立即擺脫經濟衰退。

IHS首席經濟學家Bernard Aw表示，持續的政治動盪和貿易緊張局勢，導致商業活動以21年多前調查開始以來的最快速度下降。坊間證據表明，零售和旅遊業仍然受到特別嚴重的影響，隨着新訂單繼續大幅下滑，特別是內地需求錄創紀錄跌幅，企業對前景愈來愈悲觀。

【內地也自顧不暇】

彭博社經濟研究經濟學家萬千周二(5日)撰文稱，根據早期指標顯示，10月中國經濟進一步疲弱，為連續第6個月出現「紅色」信號。

中國官方採購經理指數(PMI)顯示，製造業和非製造業普遍疲弱，意味整體經濟未出現真正改善。

再者，作為「中國出口領先指標」的南韓出口再次錄得兩位數跌幅。日本和歐元區的Markit製造業PMI跌至紀錄低位，美國PMI仍處於收縮區域。另有指標顯示，中國工廠通縮連續第4個月加深，是國內需求低迷的迹象。

雖然中美貿易談判似乎順利推進，但大宗商品價格下跌，反映市場對中國的經濟展望並未顯著改善。鐵礦石價格按月下降10.2%，抵銷了9月的10.6%漲幅；現貨銅價也跌。

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