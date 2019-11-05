【貿談樂觀】人民幣兌每美元升穿7算　近3個月最強

中美貿易談判達成首階段協議的機會愈來愈大，反映國際市場的離岸人民幣兌每美元升破7算關口，見6.9981，創8月13日以來新高，即每百港元兌人民幣處於89.31水平；反映內地市場的在岸人民幣兌每美元亦觸及7關口。

中美貿易談判近期頻傳正面進展，外媒報道，美國白宮正在考慮是否撤銷對中國的關稅，來確保中國在貿易協議中更多的讓步與承諾。

報道引述5位消息人士指，美國正考慮是否撤銷在9月1日對中國1,120億美元進口商品的15%關稅。不過，美方也希望從撤銷關稅得到回報，包含加強保護美企知識財權的法規、中國購買美國農產品更確切的規模，以及在美國本土舉行貿易協議簽署儀式。

報道也指出，美方官員透露，如果中國與美國達成協議，美方可能不會在12月15日，對中國1,560億美元的進口商品加徵關稅。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文解釋，美國聯儲局於上周減息後，中美息差擴闊，以及中美貿易談判，均令人民幣貶值壓力減少，乘勢出現反彈，儘管周二早上匯價曾受人民銀行下調中期借貸便利(MLF)利率拖累，但下午發力即升穿7算兌每美元關口。

他認為，人民幣收復7算的重大心理關口，已反映中美首階段貿易協調議的好消息，未來仍會在7算左右徘徊，最多只會升見6.95兌每美元。他解釋，中美下一階段談判內容可能牽涉更複雜的結構性問題，投資者取態會更審慎，限制人民幣進一步反彈的空間。

券商野村發表報告指，人民幣匯價仍有多項樂觀因素支持，包括市場上約1/4投資者仍預期美國不會終止12月生效的關稅措施，或者停止已實施的關稅，以及匯率協議可能讓中國「搣甩」匯率操縱國的標籤，預期美國一旦停止已實施關稅，離岸人民幣將上試6.9093兌每美元。

－－－－－－