【市後重點睇】人民幣呈強　道期向上

美匯指數報97.5；圓匯守108.7；歐元及英鎊回揚，兌美元分別報1.1137及1.2896。港匯處7.8366。離岸及在岸人民幣兌每美元雙隻升穿7算水平，同為近3個月最強。金價反覆處1,506美元，布油報62.23美元，紐油報56.58美元。道指期貨升66點。

●市後關注點

-21:30 美國9月貿赤

-23:00 美國10月非製造業採購經理指數

-價位提示：SHANGHAI GROWTH突乾飆2倍。

-異動板塊：李寧逆市曾挫6%，特步跌逾2%。

●【貿談樂觀】人民幣兌每美元升穿7算，近3個月最強。

●貿戰禍延！日系車入韓連續3個月銳挫逾半。

●新股專輯：温嶺工量刃具押後上市。

●vivo上季稱霸中國5G手機市場，市佔逾五成。

-羅家聰：衰退維持3至4季，港經濟料明年見底。

-巫伯雄：內需減弱，港企經營環境料續惡化。

●新盤混戰：

-映日灣周六售44伙，折實入場價532萬元。

-新盤混戰：山水盈首推67伙，折實呎價9,947元，售價962.9萬元。

-美聯料山水盈租金回報逾3厘。

-中原料元朗二手三房戶市道受壓。

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