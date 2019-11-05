【市後重點睇】人民幣呈強 道期向上
2019年11月05日 16:12
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(美聯社圖片)
美匯指數報97.5；圓匯守108.7；歐元及英鎊回揚，兌美元分別報1.1137及1.2896。港匯處7.8366。離岸及在岸人民幣兌每美元雙隻升穿7算水平，同為近3個月最強。金價反覆處1,506美元，布油報62.23美元，紐油報56.58美元。道指期貨升66點。
●市後關注點
-21:30 美國9月貿赤
-23:00 美國10月非製造業採購經理指數
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-價位提示：SHANGHAI GROWTH突乾飆2倍。
-異動板塊：李寧逆市曾挫6%，特步跌逾2%。
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-羅家聰：衰退維持3至4季，港經濟料明年見底。
-巫伯雄：內需減弱，港企經營環境料續惡化。
●新盤混戰：
-映日灣周六售44伙，折實入場價532萬元。
-新盤混戰：山水盈首推67伙，折實呎價9,947元，售價962.9萬元。
-美聯料山水盈租金回報逾3厘。
-中原料元朗二手三房戶市道受壓。
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