光大銀行：人幣收復7算　料已反映貿談好消息

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文解釋，美國聯儲局於上周減息後，中美息差擴闊，以及中美貿易談判，均令人民幣貶值壓力減少，乘勢出現反彈，儘管周二(5日)早上匯價曾受人民銀行下調中期借貸便利(MLF)利率拖累，但下午發力即升穿7算兌每美元關口。

他認為人民幣收復7算的重大心理關口，已反映中美首階段貿易協議的好消息，未來仍會在7算左右徘徊，最多只會升見6.95兌每美元。他解釋，中美下一階段談判內容可能牽涉更複雜的結構性問題，投資者取態會更審慎，限制人民幣進一步反彈的空間。

券商野村發表報告指，人民幣匯價仍有多項樂觀因素支持，包括市場上約四分一投資者仍預期美國不會終止12月生效的關稅措施，或者停止已實施的關稅，以及匯率協議可能讓中國「搣甩」匯率操縱國的標籤，預期美國一旦停止已實施關稅，離岸人民幣將上試6.9093兌每美元。

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