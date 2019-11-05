遊戲股有暗湧？內地新規防沉迷網絡遊戲

《通知》共提出六項舉措，包括實行網絡遊戲帳號實名註冊制度；嚴格控制未成年人使用網絡遊戲時段時長；規範向未成年人提供付費服務，規定網絡遊戲企業不得為未滿8周歲的用戶提供遊戲付費服務；加強行業監管；探索實施適齡提示制度；積極引導家長、學校等社會各界力量履行未成年人監護守護責任。

值得留意的是，規範向未成年人提供付費服務方面，細項提到同一網絡遊戲企業所提供的遊戲付費服務；8周歲以上未滿16周歲的未成年人用戶，單次充值金額不得超過50元人民幣，每月充值金額累計不得超過200元人民幣；16周歲以上的未成年人用戶，單次充值金額不得超過100元人民幣，每月充值金額累計不得超過400元人民幣。

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