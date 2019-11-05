金價太高買不起？印度黃金需求料降至3年低

外媒報道，世界黃金協會預計，全球第二大黃金消費國──印度今年的黃金需求將降至2016年以來最低，料按年下跌約8%至約700噸，原先預估今年的需求為750噸至850噸。主要由於價格上漲及本國經濟疲軟。

協會指出，需求大減主要原因為金價高企。數據顯示，現貨金價目前約處於每安士1,504.6美元，9月曾高見1,552美元，今年以來上漲約17%。而印度的經濟增長為近6年來最差，亦影響購買意欲。此外，今年印度股票吸引投資者的關注，基準指數創歷史新高，亦令黃金的投資需求減弱。

數據顯示，印度民眾於7至9月購買了123.9噸黃金，按年下降三成。

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