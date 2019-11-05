Facebook新標誌區分子品牌　也凸顯壟斷質疑

社交媒體巨頭Facebook公布了新的公司標誌，以區分旗下應用程序，包括同名社交媒體平台Facebook、Instagram 、WhatsApp和Messenger等。Facebook此舉也凸顯出公司面對壟斷市場質疑的困境。

該新標誌以全新的字體顯示「Facebook」的所有大階英文字母，並以藍色、綠色、紫色、紅色和橙色分別代表公司的子品牌，其中，藍色代表Facebook，綠色代表WhatsApp，粉紅色代表Instagram等。公司表示，該標誌預計將在未來幾周在Facebook產品和營銷材料中使用。

最近的一項調查發現，只有29%的美國人正確回答了Instagram和WhatsApp為Facebook所有。分析認為，Facebook在創立15年後業務正在多元化擴張，公司有必要將自己與它所建立的多個社交網絡區分開來，讓消費者更清楚地了解它擁有的應用程序。

在Facebook修改公司標誌之際，其面臨了來自美國國會、美國聯邦政府以及州一級司法部門獨立展開的反壟斷審查。

這些機構認為Facebook在社交網絡領域擁有太大的主導權，構成了不公平競爭，抬高了網絡廣告價格。另外通過收購大量的科技新創公司，提前「消滅」未來可能構成威脅的社交領域競爭對手。

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