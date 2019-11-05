外媒揭秘！內地有人兩個月冇買豬肉　餐館菜式「被消失」

美國財經媒體彭博社報道，中國內地一家養豬場工作的唐傑(音譯)透露，以前他每天都到離家不遠的市場買豬肉，惟他已經兩個月未買過豬肉了，就連常去的餐館菜單上，也不知甚麼時候，再也不見了他最愛吃的排骨炆蓮藕。

他說：「我們都快買不起了，餐館都在換菜單，豬肉因為價格太高，採用的愈來愈少了。

報道又指，在北京南城，經營小餐館的楊毅(音譯)說，他不得不冒着失去客人的風險，也要讓「招牌菜」紅燒肉加價，現在一份是68元人民幣，比原來貴了17%。他說，要不是這樣的話，消化不了不斷上漲的豬肉成本。

事實上，非洲豬瘟已導致內地生豬存欄量銳減逾40%，9月豬肉價格飆升近70%。

報道指出，像上述唐傑和楊毅這樣，受非洲豬瘟爆發帶來豬肉漲價影響的人絕不在少數。令人乍舌的是，這種豬肉價格漲勢或許仍要延續好幾個月；與此同時，中國豬肉消費量也可能將會減半。現在的問題是：這種逐漸消逝的需求，有朝一日是否還能回歸。

豬肉曾是肉類價格中最低，一直是中國人餐桌上的「霸主」，消費量佔中國人動物蛋白消費總量的60%以上。如今伴隨豬肉價格飛漲，中國家庭開始日益轉向其他肉類，令牛肉和禽肉等其他肉類價格被推高，連雞蛋期貨上周也創出紀錄高位。

數據顯示，今年9月豬肉進口按年增長逾70%，牛肉進口也飆升50%以上。為填補供應不足，中國政府新近已批准來自巴西的7家廠商進口豬內臟。據荷蘭合作銀行稱，這種全球供需失衡局面，未來數月料進一步推高價格，並引發市場更大動盪，導致苦況雪上加霜。

獨立諮詢公司芝華數據的老總黃勁文表示，隨着養豬場推遲屠宰，並留下更多的母豬繁育豬仔，居高不下的價格會使中國豬肉供應進一步惡化。他預計，到2019年底，伴隨供應銳減70%，豬肉價格將會漲到每公斤60元人民幣水平。

農業部食物與營養發展研究所研究員程廣燕表示，從營養角度來看，當局鼓勵國人多吃雞肉、雞蛋和魚類，少吃紅肉，但人民可能不買帳，畢竟雞肉沒有豬肉那麼香。

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