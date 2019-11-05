傳中國AI初創企業曠視科技考慮推遲香港IPO

據國外媒體報道，中國人工智能(AI)初創企業曠視科技正考慮推遲在香港進行首次公開招股(IPO)的計劃。

上個月曾有報道稱，曠視科技仍在推進其香港IPO計劃，最快在11月初舉行上市聆訊。但消息人士最新表示指，由於公司被美國商務部列入「實體清單」，曠視科技目前不確定公司在IPO時能否達到當前約40億美元的估值，為此正在考慮是否推遲IPO計劃。

據悉，曠視科技正在就美國商務部的決定提出上訴。

事實上，曠視有籌集資金的需要，該公司2018年虧損34億元人民幣(下同)，2017年虧損7.59億元，部分是由於優先股價值變動。該公司報告顯示，今年6月底現金、現金等價物和銀行存款有14億元人民幣，而今年上半年，公司經營活動所用現金淨額為6.74億元。截至6月，公司的定期存款，即期限為3到12個月的短期銀行存款，為33億元。

曠視的招股書已包括了約40頁的風險因素，包括競爭威脅、AI的危害等。其中一項指出了美國可能對該公司施加貿易限制的可能性。

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