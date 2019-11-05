聯儲每月購債600億美元「變相QE」？官員這樣說...

聯儲局已於10月15日起，每月購債600億美元，主要是一年或更短時間內到期的類別，一直實施至2020年第2季。這舉措被市場部分人士視為「變相量化寬鬆(QE)」，惟當局已否認。那麼，為何會這樣做？財經媒體彭博找來有官員解畫。

彭博報道，聯儲局一位重要官員周一(4日)詮釋了，為何當局僅購買最短期限的美國國債，以確保銀行體系有足夠的準備金。不過，她表示，如果為了保持市場平靜，還會隨機應變。

所謂「準備金」，是金融機構為了保障客戶能夠提取存款和保持足夠資金作清算，而準備存放在中央銀行的存款。

負責紐約聯儲銀行市場操作的Lorie Logan表示，當局僅購買國庫券，是為了幫助保持準備金供應穩定的同時，還能限制對金融市場融資條件的影響。她還提到，國庫券市場很深、流動性很強，當局在「曲線」的這部分持有量不多。

所謂「曲線」，即同時持有較短時期與較長時期的債券，換言之，當局沒有大量購買較長時期的債券。

她說：「到目前為止，準備金管理購買操作進展順利，當局會根據需要，調整準備金管理購買操作的節奏和其他指標。」

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