茂宸證券：人幣轉強料利好內房、內地航空股

人民幣匯價轉強，茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤表示，是次對美元升穿7算關口，其實對貿易談判有一定啟示作用，因為人民幣一直是重要議題，今日轉強可能反映中美已達到某個階段的共識，或者甚至已經「做緊嘢」。

倘中美關係緩和，協議進展良好，人民幣會偏向穩定，料於6.9至7.15區間徘徊，跌破7.15的機會不太大；而人民幣穩定對人民幣資產會有利好作用，只要人民幣匯價穩定，外資對投資人民幣資產會更有信心。

事實上，北向資金已連續9日凈流入，買入A股的主要是外資而非本地投資者。至於板塊方面，人民幣轉強，除了利好借入大量美元債的公司如內房、內地航空股，預料短線其他中資股板塊亦成為資金追捧對象，如物管、內需、醫藥、新經濟等。

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